الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

التعامل مع 1156 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش

نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

كتائب القسام تقصف مستوطنة "سديروت" برشقة صاروخية

تقدّم الأردن 7 درجات على مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي

ما هي قنابل الفوسفور الأبيض التي تستخدم بالعدوان؟

غزة: 14 شهيداً كل ساعة واسقاط 6000 قنبلة على القطاع منذ بداية العدوان

العفو الدولية: الاحتلال يستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

عاجل

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

الأحد، 15-10-2023 10:53 ص

ما هي قنابل الفوسفور الأبيض التي تستخدم بالعدوان؟

ممممم


الوكيل الاخباري - تستخدم إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض خلال عملياتها العسكرية بقطاع غزة، لكن جيشها ينفي ذلك ويزعم أنه لا يستخدم هذا النوع من الذخائر العسكرية وفق منظمة العفو الدولية.اضافة اعلان



وتمثل قنابل الفوسفور الأبيض أحد أنواع الأسلحة المميتة، التي ينتج عن انفجارها حرارة شديدة وأعمدة من الدخان الأبيض الحارق، تؤدي إلى إذابة جلد الإنسان وفصله عن العظام، كما أن الجزيئات الحارقة يمكن أن تبقى داخل الجسم حتى بعد انتهاء القصف لتسبب أضرارا مميتة.


وتم استخدام قنابل الفوسفور الأبيض في حروب أبرزها حرب فيتنام وحرب العراق، وكان مستخدمها في كل مرة هو الجيش الأمريكي.


وبسبب خطرها أصبحت تصنف ضمن الأسلحة المحرمة دوليا، ورغم ذلك فإن الجيش الأمريكي استخدمها أيضا في عمليات عسكرية في سوريا.


ما هو الفوسفور الأبيض؟
تعرف مادة الفوسفور الأبيض بالرمز الكيميائي "بي - 4"، وهي مادة نشطة سريعة الاشتعال، خاصة عندما تتعرض للهواء.


وتكون حبيبات الفوسفور على هيئة صلبة في درجة حرارة الغرفة، لكن عندما يتم تعريضها لحرارة عالية تتحول إلى الحالة الغازية وينتج عنها أضرار جسيمة لمن يتعرضون لها خلال استخدامها في قصف مناطق يوجد فيها بشر.


ما هو تكوين قذيفة الفوسفور الأبيض؟
- مادة الفوسفور الأبيض التي تكون في صورة صلبة أو مسحوق أو حتى ممزوجة بمادة لزجة.
-مادة محفزة للاشتعال.
-جهاز التفجير الخاصة بالقذيفة أو القنبلة.
-نظام خاص باستقرار وتوجيه القنبلة.


ما هي الأضرار التي تسببها للبشر؟
نتيجة اشتعالها بصورة سريعة تتولد حرارة هائلة ومواد كيميائية نشطة تؤدي إلى حروق مميتة ربما يصعب علاجها وتسمم خاصة عندما يتم استنشاق الدخان الناتج عنها، كما تؤدي إلى أضرار صحية طويلة الأمد.


ويضاف إلى ذلك فإن تأثيراتها الضارة على البيئة تشمل تلوث الهواء والتربة الماء والبقاء بها لفترات طويلة تهدد الحياة البرية نفسها، كما تهدد المنتجات الزراعية.


ويحرم القانون الدولي استخدام مادة الفوسفور الأبيض كسلاح في الحروب بسبب الأضرار الهائلة التي يسببها للبشر نتيجة الحرارة المرتبطة بانفجارها والتي تصل إلى نحو 1300 درجة مئوية إضافة إلى أن احتراق الجلد البشر وامتصاصه لها يؤدي إلى إصابات لا يمكن علاجها.


ويوم الخميس الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، ما يعرض المدنيين لخطر الإصابة بجروح "خطيرة وطويلة الأمد".


وقالت المنظمة إنه تم التحقق من استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض من مقاطع فيديو تم التقاطها في لبنان وغزة، يومي 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على التوالي.


ولفتت إلى أن الفيديوهات تظهر انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة، وتم رصدها في موقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما أوضحت أنها أجرت مقابلات مع شاهدين على استخدامه في غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
J0xDL

فيديو قديم لأبو عبيدة يرد على توعدات الاجتياح البري لغزة يعود للواجهة مجدداً - شاهد

1

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

احتلال 9

نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

931f1c30-67c2-11ee-96c8-4391ee8a401a

"هل كان منزلي هدف عسكري يا اسرائيل ؟" .. فلسطينيون يروون حجم الدمار الذي خلفه القصف الصهيوني على المدنيين

652b957942360444eb794c92

الانتقادات للحكومة والجيش الإسرائيليين تتصدر عناوين إحدى كبريات الصحف الإسرائيلية

ممممم

كتائب القسام تقصف مستوطنة "سديروت" برشقة صاروخية

أخبار متعلقة
ننننننننننن

العفو الدولية: الاحتلال يستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

281339Image1-1180x677_d

"نيويورك تايمز" تكشف سبب تأجيل غزو الاحتلال البري لقطاع غزة

65293a804c59b766d54bae4e

غالانت: طائرة دعم أمريكية ثانية ستصل إلى إسرائيل اليوم

1081692750_534_0_2582_2048_1920x0_80_0_0_59b81ef233dee1ff48389c348480016a

بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 370 شهيداً

main_image65215d2b069ea

198 شهيدا في غزة