مجاهد قسامي يبهر العالم .. فجر دبابة اسرائيلية - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بثت كتائب القسام على قناتها في "تلغرام" مساء الخميس، مشاهد من التحام مجاهديها بآليات العدو شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين105".
مشاهد من التحام مجاهدي القسام بآليات العدو شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين105" pic.twitter.com/N8FVlAbfwt— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 2, 2023
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