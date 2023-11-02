مجاهد قسامي يبهر العالم .. فجر دبابة اسرائيلية - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بثت كتائب القسام على قناتها في "تلغرام" مساء الخميس، مشاهد من التحام مجاهديها بآليات العدو شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين105".

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مشاهد من التحام مجاهدي القسام بآليات العدو شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين105" pic.twitter.com/N8FVlAbfwt November 2, 2023