مجلس الأمن القومي الأميركي: نحو 10 أميركيين بين المحتجزين في غزة

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الإسرائيليين "وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مزيد من المساعدات" إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان



وعبر كيربي، في تصريحات تلفزيونية عن أمله في أن توافق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تمديد الهدنة التي تنتهي اليوم الاثنين، وذلك بهدف إطلاق المزيد من المحتجزين في غزة.



وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن شارك شخصيا في صفقة تبادل الرهائن، وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أن عدد مواطنيها المتبقين بين المحتجزين في غزة " في نطاق 7 إلى 10 أشخاص".



وأكد كيربي عدم معرفة بلاده بالعدد الحقيقي للرهائن في غزة، وقال إن التقديرات تشير إلى أن هناك 200 رهينة أو أكثر، وأوضح أن "حماس لا تسيطر على جميع الرهائن بل هناك جماعات أخرى تحتجز بعضهم"، وذكر أن "مسؤولية تعقب هؤلاء الرهائن تقع على حماس".

