محكمة الاحتلال ترفض تجميد قرار إخلاء منزل عائلة شحادة في سلوان

الوكيل الاخباري - رفضت محكمة الاحتلال، تجميد قرار إخلاء مبنى يعود لعائلة شحادة في حي بطن الهوى المهدد بالتهجير في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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وأفادت مصادر بأن محكمة صلح الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود للمقدسي يونس شحادة وأبنائه، مستندة الى ادعاءات جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وتم الاستئناف على القرار، واستمرت المداولات في المحاكم الاحتلالية حتى اليوم، إلى أن قررت رفض الاستئناف.



ويعيش في المبنى المكون من 5 شقق سكنية في حي بطن الهوى، 35 نفرا مهددون بالإخلاء من شققهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي تزعم أن الأرض المقامة عليها عمارتهم تعود ليهود يمنيين قبل أكثر من مئة عام، استنادًا إلى وثائق مزورة.

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