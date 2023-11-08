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الصحة في غزة : 10569 شهيداً بينهم 4324 طفلا منذ بدء العدوان على القطاع

الأربعاء، 08-11-2023 11:37 ص

مدير مستشفى شهداء الأقصى بغزة: نصف مستشفيات القطاع ونحو 60% من المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة

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الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى شهداء الأقصى بغزة إن نصف مستشفيات القطاع ونحو 60% من المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة.

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ويشن الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ33، حربا هوجاء على قطاع غزة ارتقى خلالها 10 آلاف و328 شهيدا، بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة وفتاة و631 مسنا، كما تم تسجيل بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود وإصابة 26 ألف مواطن فلسطيني .


وتم كذلك، وفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، تسجيل ارتقاء 192 من الكوادر الطبية والصحية وتدمير 40 سيارة إسعاف، وإلحاق أضرار بليغة بـ 113 مؤسسة صحية، وإخراج 18 مستشفى و40 مركزا صحيا عن الخدمة.

 




 

 


 

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