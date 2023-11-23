الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عاجل

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

الخميس، 23-11-2023 01:15 م

مسؤول بجيش الإحتلال يفجر مفاجأة حول اعداد المصابين باعاقات منذ طوفان الأقصى

444


الوكيل الإخباري- كشف المحامي عيدان كيلمان رئيس جمعية المعاقين في الجيش الإسرائيلي عن تشخيص إصابة 1600 جندي إسرائيلي بإعاقات، منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين لا يزال 400 جندي في المستشفيات.

اضافة اعلان


وأوضح أن هؤلاء هم فقط الجرحى، وسيأتي آلاف آخرون يعانون اضطراب ما بعد الصدمة.


وشدد كيلمان على أن هذا العدد لا يمكن تصوره في تاريخ إسرائيل.


ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي عدد الجنود الذين أصيبوا منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

20201015_settlers_cut_down_300_olive_trees_in_al_jabah_hebron_district

مستعمرون يقطعون أشجار مثمرة ويدمرون خيمة في الخليل

قسام

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

تنزيل (1)

الطوارئ الروسية.. إجلاء 103 مواطنين روس من غزة عبر القاهرة

ز

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

القسام 2

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أخبار متعلقة
٦٦

مفوض أونروا: نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع الى غزة

٤

حماس تبحث مع وزير الخارجية الروسي تطورات العدوان على غزة

653a7b374c59b705b34ae683

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

10202325174538747768204

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

ظ

وزير خارجية إيران : الأوضاع بالمنطقة قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة

ظظ

محلل إسرائيلي: عائلة مراسل الجزيرة في غزة كانت هدفا للجيش