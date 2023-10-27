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الجمعة، 27-10-2023 11:16 ص

حماس تبحث مع وزير الخارجية الروسي تطورات العدوان على غزة

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الوكيل الاخباري - التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو ظهر اليوم الخميس، وضم وفد الحركة كل من عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د.باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو.اضافة اعلان


واستعرض وفد الحركة عدوان الإحتلال الاسرائيلي  على قطاع غزة، وسبل وقف الجرائم الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب.

وأكدّ وفد الحركة على حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والعودة، وحقّه في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة، وأنّ الجرائم الصهيونية بحق المدنيين، لن تغطي على هزيمته العسكرية والأمنية التي تلقاها يوم السابع من أكتوبر.

وأشاد وفد الحركة بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهود الدبلوماسية الروسية النشطة، وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه جريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الصهيونية.



 




 

 


 

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