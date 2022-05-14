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السبت، 14-05-2022 07:15 ص

مسؤول في جيش الاحتلال يكشف: هكذا تحاول حماس اختراق الجدار الضخم حول غزة

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الوكيل الإخباري - حذر قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي نمرود الوني أمس الجمعة، من عدم ضمان نجاح الجدار المحيط في قطاع غزة بنسبة 100%.

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وقال ألوني في كلمة لقادة مستوطنات غلاف غزة، إنه "لا يوجد جدار حصين ضد الاختراق بشكل كامل"، مشددًا على أن لدى جيشه معلومات تفيد باختراق أنفاق للحدود صوب الغلاف.


لكنه دعا في الحديث الذي نقلته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية -وترجمته وكالة "صفا"- سكان الغلاف إلى النوم بهدوء.


وزعم ألوني أن لدى حركة حماس وحدة من دراجات الدفع الرباعي "تركتورون"، وأن مقاتليها سيحاولون اجتياز السياج الفاصل عبرها.


وقال: "الحركة لديها مهندسين من ذوي الخبرات العالية، فقد حاولت قوة منها الوصول عبر طائرة شراعية لمناطق الغلاف أثناء عدوان مايو/أيار 2021، وقمنا باستهدافها".


وبشأن منظومة الدفاع الجوي، ذكر قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال: "أجرينا سلسلة تجارب على منظومة الليزر الاعتراضية وكانت ناجحة حتى ضد قذائف الهاون".
واستدرك: "لكن التحدي يكمن بتحويلها الى منظومة عملياتية ونحن قريبون من ذلك".


وحول الأحاديث عن اغتيال مسؤول حركة حماس في غزة يحيى السنوار، فشدد "ألوني" على أنه لا حصانة للسنوار من الاغتيال.

 

صفا


 




 

 


 

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