مستوطنون متطرفون بقيادة الحاخام غليك يقتحمون الأقصى

الوكيل الاخباري - قاد الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الأحد، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليهود.

اضافة اعلان



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ببيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت دائرة الأوقاف أن المتطرف غليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

بترا