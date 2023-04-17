الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان

الملك يكرّم الفائزين بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن - صور

بمبلغ يصل إلى مليونيّ دينار .. دعم للاسر المحتاجة والمعوزة من جمعية البنوك

الفلكية السعودية: الحسابات تشير إلى أن يوم الجمعة غرة شوال

المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي وامطار بهذا الموعد

"إن شاء الله ولد" أول فيلم أردني ينافس في مهرجان كان العالمي

الخارجية السودانية: ما يجري في البلاد شأن داخلي

ارتفاع الأسهم الأوروبية

باسم ياخور يتحدث عن مشهد تقبيل القدم في مسلسل العربجي

الذهب عالمياً يثبت فوق 2000 دولار وسط ترقب لقرار الفائدة

الإثنين، 17-04-2023 08:11 م

الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان

160423_JERUSALEM_AWQAF_00-6


الوكيل الإخباري - توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم الاثنين، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.اضافة اعلان


وتوجه الآلاف إلى حاجز قلنديا، للوصول للمسجد الأقصى وإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان، فيما وصلت أفواج جديدة من الفلسطينيين إلى الأقصى لإعمار في هذه الليلة المباركة.

وسادت أجواء إيمانية عامرة بالمصلين في المسجد الأقصى، استعداداً لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، بينما عززت قوات الاحتلال تواجدها عند طريق المجاهدين بين باب حطة والأسباط لمنع المرابطات المبعدات من تناول طعام الإفطار هناك.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

ويشارك المعتكفين في المسجد الأقصى هذه الليلة الشيخ رائد صلاح، بعد حرمان استمر لنحو 15 عاماً بسبب تضييقات الاحتلال. المركز الفلسطيني للإعلام

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wN0qKkhhgVlKCBGzHDph0eKTFOUYhHhYbkd9ohii

فلسطين تعلن موعد تحري هلال شوال

طط

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في سلفيت

ظظ

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

سطز

شاهد - سطو مسلح على محل تجاري في أريحا

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله

احتلال 55

الاحتلال يعتقل شابا من جنوب بيت لحم

أخبار متعلقة
tthga

شهيد فلسطيني برصاص إسرائيلي عند باب السلسلة

481094

الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من التصعيد بالقدس

44

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

اقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقق

100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

اقصى 4

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى