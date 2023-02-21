مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت وسط حماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، موضحة أن المستوطنين المقتحمين قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية داخل ساحات المسجد الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.



وتقوم جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت في محاولة منها لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

بترا