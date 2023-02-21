الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

توقعاتها ان يصل سعر الذهب عالمياً إلى 2000 دولار والحرب على الدولار قوية

وزيرة التنمية تؤكد دور الشباب بقرارات الشأن العام

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

فتح باب القبول في بعض برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة اليرموك- رابط

الجغبير: وفد صناعي سوري يخطط لزيارة الأردن الشهر المقبل

جمعية المصدرين: التجار الروس يقبلون على استيراد المنتجات الغذائية الأردنية

الحكومة: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

%3.5 نسبة انخفاض رخص الأبنية مقارنة بين عامي 2021 و2022

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

مرصد الزلازل الأردني: الهزات الارتدادية أقل قوة من الزلزال

الثلاثاء، 21-02-2023 11:58 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت وسط حماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، موضحة أن المستوطنين المقتحمين قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية داخل ساحات المسجد الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.


وتقوم جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت في محاولة منها لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لالالا

مركز حقوقي يدين حملات الاعتقال المستمرة ضد الفلسطينيين

زز

نابلس تُشيِّع جثمان الشهيد الشوا إلى مثواه الأخير

احتلال 7

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من القدس

احتلال 5

الاحتلال يستولي على مركبة ومنشار لقص الحجر في نابلس

الاونوروا

الأونروا: ظروف لاجئي فلسطين مستمرة في التدهور

احتلال 10

الإحتلال يعتقل شابين من جنين ويستولي على مركبة

أخبار متعلقة
اقصى 4

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقصى 4

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

الاقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

احتلال8

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون "الأقصى"

الاقصى3

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى