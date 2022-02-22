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الثلاثاء، 22-02-2022 11:37 ص

مستوطنون يعرقلون المسيرة التعليمية وإصابات بالاختناق في نابلس

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الوكيل الإخباري-أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق صباح اليوم الثلاثاء، على مدخل اللبن الشرقية جنوب نابلس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد عرقلة المستوطنين وقوات الاحتلال الطلبة ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم.

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وقال رئيس مجلس بلدي اللبن الشرقية يعقوب عويس لـ"وفا" إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال منع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم.


وأضاف بأنهم يغلقون مدخل البلدة الرئيسي وبذلك يمنعون المواطنين من الذهاب لأعمالهم.


وأشار بأن مواجهات دارت في المكان أصيب من خلالها عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.


يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل متواصل ملاحقة طلبة مدرسة اللبن الشرقية، واعتقال العديد من طلبتها، وإصابة آخرين بالرصاص وبحالات اختناق.

 

 

وفا

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