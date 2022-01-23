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الأحد، 23-01-2022 01:55 م

مستوطنون يعطبون إطارات 7 مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

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الوكيل الإخباري-أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات سبع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في قرية قيرة شمال سلفيت.

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وقال رئيس مجلس قروي قيرة أشرف زيادة: "إن مستوطنين اقتحموا القرية فجر اليوم وأعطبوا إطارات سبع مركبات تعود ملكيتها لكل من: فهد عواد، ووهيب عرباسي، وزكريا عرباسي، ونافز عرباسي، وعايد عرباسي. وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على المركبات برسم "نجمة داوود"، وأطلقوا تهديدات بقتل الفلسطينيين .


بدوره شدد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل على ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الأهالي حول هذه اللجان لصد أية محاولة اعتداء من قبل قطعان المستوطنين، محذرا من خطورة تصاعد وتيرة اعتداءاتهم في المحافظة.

 

 

وفا

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