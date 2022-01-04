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الثلاثاء، 04-01-2022 04:34 م

مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري-اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على أراضي للفلسطيني نيلسون سلامة في خلة حسان شمال بديا غرب سلفيت.

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وقال سلامة "إن مجموعة من المستوطنين حطموا قفل البوابة الرئيسية المقامة حول أرضي وأدخلوا الأبقار إليها ما أدى لتخريب أشجار الزيتون والتين والعنب فيها".


وتقدر مساحة الأراضي المستهدفة من قبل المستوطنين بـ10 دونمات، وهي مزروعة بـ150 شجرة زيتون وعنب وتين وغيرها من المزروعات منذ عام 2018.


يشار إلى أن خلة حسان التي تبلغ مساحة أراضيها المهددة بـ 4 الاف دونم، يعيث فيها الاحتلال ومستوطنوه خرابا بهدف تشريد أصحابها لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني وإنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وتعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983.

وفا

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