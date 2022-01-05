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الأربعاء، 05-01-2022 11:21 ص

مستوطنون يقتلعون 50 شتلة زيتون ويهددون باقتلاع المزيد غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري-اقتلع مستوطنون، مساء أمس الثلاثاء، 50 شتلة زيتون، تعود ملكيتها للمزارع صالح الشنار، شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

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وقال المزارع الشنار :"إن مستوطني "عالي زهاف " اقتلعوا ما يزيد عن 50 شتلة زيتون بعمر أربع إلى ست سنوات، أثناء تجريفهم لمساحات واسعة من الأراضي، في اطار خطة توسعة المستوطنة على حساب أراضي المنطقة، والتي تعرف بخلة القمح وعراق سوكية".


وأشار إلى أن "مسؤول أمن" المستوطنة قام بتهديده باقتلاع ما تبقى من أشجار الزيتون في حال لم يقم باقتلاعها بنفسه.


الجدير بالذكر أن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي الفلسطينيين قاموا بسرقة 80 شجرة زيتون، قبل عدة أيام.

 

وفا

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