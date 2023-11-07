مصر تستقبل 12 طفلا فلسطينيا من مرضى السرطان

الوكيل الإخباري - استقبلت مصر 12 طفلا فلسطينيا من مرضى السرطان عبر معبر رفح، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام عبدالغفار، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.



وأشار إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، لافتا الى أن أطباء الحجر الصحي في المعبر، قاموا بتوقيع الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 42 طفلا، جرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.



بترا