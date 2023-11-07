الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

حماس ترد على التصريحات الأمريكية حول مستقبل غزة

العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

"الخيرية الهاشمية" تؤكد استمرار عملها داخل غزة

وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يبحثان جهود اتخاذ موقف دولي لوقف الحرب

حكومة غزة: لا يوجد أي مخبز يعمل الآن والحرب علينا هي تجويع وإبادة

كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

كتائب القسام تنشر مشاهد عن تفاصيل "العبور الكبير"

وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات نارية حول السنوار وقادة حماس

الأردن يؤكد دعمه الكامل للأونروا في عملها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني

حزب الله اللبناني يصدر بيانا جديدا

عاجل

العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

الثلاثاء، 07-11-2023 10:57 م

مصر تستقبل 12 طفلا فلسطينيا من مرضى السرطان

1699386136116


الوكيل الإخباري - استقبلت مصر 12 طفلا فلسطينيا من مرضى السرطان عبر معبر رفح، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

اضافة اعلان


وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام عبدالغفار، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.


وأشار إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، لافتا الى أن أطباء الحجر الصحي في المعبر، قاموا بتوقيع الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 42 طفلا، جرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_124643863_gettyimages-163876549

حماس ترد على التصريحات الأمريكية حول مستقبل غزة

1699385861617

رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يطالبون بوضع حد لجرائم الاحتلال في غزة

26684630-7cca-11ee-a503-4588075e3427

حكومة غزة: لا يوجد أي مخبز يعمل الآن والحرب علينا هي تجويع وإبادة

اااا

كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

٦٦٦

كتائب القسام تنشر مشاهد عن تفاصيل "العبور الكبير"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 8.42.56 PM

وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات نارية حول السنوار وقادة حماس

أخبار متعلقة
65313154423604157e79de33

مصدر مصري: فتح معبر رفح غدا الجمعة لإرسال مساعدات إلى غزة

652a0bc64c59b713940f0c48

"بلومبيرغ": إدارة بايدن قلقة من عواقب هجوم على غزة قد يبدأ في أي لحظة

369988

أردوغان: غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار

000_98988T-e1619428931286-640x400-1-1024x640

رئيس المخابرات البريطانية السابق: حماس تنصب فخاً لـ "إسرائيل" في غزة

65293a804c59b766d54bae4e

غالانت: طائرة دعم أمريكية ثانية ستصل إلى إسرائيل اليوم

652908f84c59b760ad543741

وزير الخارجية اللبناني يحذر من اجتياح غزة