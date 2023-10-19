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الخميس، 19-10-2023 04:46 م

مصدر مصري: فتح معبر رفح غدا الجمعة لإرسال مساعدات إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أكد مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى أنه سيتم غدا فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد المصدر أن سكرتير عام الأمم المتحدة سيصل صباح غد الجمعة لمعبر رفح البري ليشرف على إدخال 20 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.

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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

 

وكانت السلطات المصرية قد رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث طالبت واشنطن السلطات المصرية بفتح المعبر للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

 

RT

 




 

 


 

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