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السبت، 25-11-2023 03:16 م

مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإطلاق المزيد من الأسرى والرهائن

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الوكيل الإخباري- أكد مصدر مصري مسؤول تكثيف الاتصالات المصرية مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل لاتفاق حول إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.

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وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن القاهرة تسلمت كشفا بأسماء 13 محتجزا في قطاع غزة، و39 فلسطينيا معتقلا في السجون الإسرائيلية، من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم السبت.


وأكد على وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.


وأوضح أن الجهود المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف، أسفرت عن تحرك ما يزيد عن 50 شاحنة مساعدات اليوم من معبر رفح إلى شمال قطاع غزة.


وبدأ أمس الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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