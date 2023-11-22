الوكيل الإخباري- تستعد مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تضمنتهم قائمة الحكومة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

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ونشرت وزارة العدل الاسرائيلية قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني قالت انها تستعد للافراج عنهم بموجب اتفاقيات دولية : انقر هنا

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وتبادل للأسرى بين الطرفين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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