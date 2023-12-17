مطالبات بتحقيق دولي في معلومات عن دفن الاحتلال أحياء بغزة

الوكيل الإخباري - طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مصابين فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقال المرصد إنه تلقى "شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منه".



وأكد المرصد في بيان له أن فرقه تواصل توثيق ما جرى في المستشفى بما في ذلك المعلومات عن قتل أحياء ومصابين بدفنهم في ساحة المستشفى.



وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في مجمل ما شهده المستشفى من انتهاكات فظيعة على مدار الأيام الماضية.



