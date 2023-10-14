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جيش الاحتلال يعلن الاستعداد لتنفيذ هجوم بري على غزة

السبت، 14-10-2023 06:16 م

مظاهرات ضخمة في لندن تضامنا مع الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري- تظاهر آلاف الأشخاص السبت في وسط لندن في تحرك مؤيد للفلسطينيين وذلك بعدما حذرت الشرطة من أن إبداء أي شخص تأييدا لحركة "حماس" سيعرضه للتوقيف.

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الصباح، مسيرة في العاصمة البريطانية قبل تظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

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ورفع البعض أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل" في حين شقت المسيرة طريقها نحو نقطة الوصول حيث من المقرر إلقاء عدد من الخطابات.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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