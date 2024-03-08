مفوض أممي: عنف المستوطنين بلغ مستويات صادمة

الوكيل الاخباري - أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن عنف المستوطنين وانتهاكاتهم بلغ مستويات جديدة صادمة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن التهديدات الناتجة تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء.

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وشدد على أن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية يعني نقل السكان الفلسطينيين وهو ما يعد جريمة حرب.



وأضاف أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة زادت 24 ألفا و300 وحدة في العام الماضي، ووصف التوسع الاستيطاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ"القياسي".