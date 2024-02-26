مفوض عام الأونروا يحذر من مجاعة تلوح في الأفق في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من مجاعة تلوح في الأفق في قطاع غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 143 على التوالي.

اضافة اعلان



وقال في منشور عبر حساب مفوض عام "أونروا" في منصة إكس "نحذر جنبا إلى جنب مع الوكالات الأممية الأخرى من مجاعة تلوح في الأفق، ونطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم".



وأضاف أنه "لا يزال من الممكن تجنب المجاعة بقطاع غزة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية".



وشدّد لازاريني على أن "دعواتنا لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها، ولقيت آذانا صماء".



وأشار المسؤول الأممي الى أن "فرق أونروا تمكنت آخر مرة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي".