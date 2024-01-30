الثلاثاء 30-01-2024
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الثلاثاء، 30-01-2024 11:09 ص

منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - حذرت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة من أن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة.

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وأعربت الدول عن قلقها وغضبها من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا.


وأضافت أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة.


وحثت رسالة منظمات الإغاثة الدول المانحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل الهام للأونروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين.


وعلّقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا واليابان والنمسا ورومانيا ونيوزلندا تمويلهم للأونروا على خلفية اتهامات إسرائيلية لـ12 موظفا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


 




 

 


 

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