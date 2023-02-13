مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطن بعمليتي طعن في القدس

الوكيل الاخباري - لقي جندي اسرائيلي مصرعه، مساء الإثنين، خلال محاولة فتى فلسطيني تنفيذ عملية طعن قرب حاجز شعفاط بمدينة القدس المحتلة، في عملية هي الثانية خلال ساعات.



وأفاد موقع "0404" بأن جنديين صعدا على إحدى الحافلات للتدقيق في هويات الركاب وذلك قبل قيام أحد الأشخاص بالهجوم على جندي بسكين.



وأشار إلى أن أحد الجنديين أطلق النار تجاه المنفذ فأصابه وأصاب الجندي الآخر بجراح بالغة.



وأكد الموقع نقل الجندي بحال الخطر الشديد وهو فاقد للوعي ودون نبض وسط محاولات لإنعاشه، قبل أن يعلن عن وفاته في وقت لاحق.



في الوقت نفسه وصفت إصابة المنفذ بالمتوسطة.

اضافة اعلان