مقتل شاب فلسطيني بجريمة إطلاق نار في الناصرة

الوكيل الإخباري - قتل شاب فلسطيني، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة داخل أراضي الـ48.

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وأفادت مصادر أن الشاب رويد محمد عوايسي، في العشرينيات من عمره، أصيب بجروح حرجة في القسم العلوي من جسده، ونقل إلى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، حيث أعلن الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.



وارتكبت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب إدريس فواز عودة، في الثلاثينيات من عمره، في جريمة منفصلة وقعت في بلدة جلجولية، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن إلى 37 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.



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