الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: الأردن يتأثر بما يحدث على الأسعار عالمياً

قبيل رمضان .. الحكومة تبقي على منع وإعادة تصدير سلع غذائية اساسية

الطاقة: نُوفر ربع مليار دينار شهرياً بسبب اتفاقيات استيراد الغاز

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. برنت يتجاوز 127 دولاراً

وفيات الثلاثاء 8-3-2022

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الثلاثاء - أسماء

الضمان : برنامج رعاية خطوة جديدة نحو مشاركة فاعلة للمرأة

مواطنون يشتكون من أزمة خانقة على شوارع عمان - مناطق

الأرصاد: منخفض جوي وزخات ثلجية من قبرص الجمعة

إزدحام مروري على جسر جرش إثر حادث تدهور

الثلاثاء، 08-03-2022 08:37 ص

مقتل شاب من الطيبة في فلسطين

ة


الوكيل الإخباري - عثر فجر اليوم الثلاثاء، على جثة الشاب عبودي عبد القادر (30 عاما) من مدينة الطيبة في فلسطين وقد دفن في منطقة مفتوحة في المدينة وعليها آثار عنف.

اضافة اعلان


وفقدت آثار القتيل منذ يومين، حسب ما أفادت به عائلة عبد القادر.
ووفقا لمصادر طبية فإنه عُثر على جثة الشاب، ولم تكن عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة.


وأكدت المصادر الطبية أن علامات عنف بدت واضحة على جثة الضحية.


وتتواصل أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية بأراضي عام 48،
ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، لا يشمل ضحايا الجرائم في هضبة الجولان العربي السوري والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام 2022 الجاري وحتى اليوم، بلغ 16 قتيلا.

 

وفا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ت

تشييع جثمان الشهيد الفتى عمر ابو عصب في القدس

l64iv

إصابة اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة - فيديو

21

الاحتلال يتوغل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

اسرى-1631217281

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

55be93d9c161c79bcc1f78ce8ebd5bb6

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

08fed10330fde3fa1600ecc8c736a509

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين من الخليل

أخبار متعلقة
gixcsiErmB2UgP31SDVKJHQY70DhD8XbXDTwjPvu

العثور على جثة السفير الهندي في فلسطين بمقر القنصلية

03a03c07-98f2-4928-8210-1c097757d11d

مستوطنون يقتلعون ويسرقون 190 شجرة زيتون غرب سلفيت