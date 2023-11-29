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الأربعاء، 29-11-2023 09:29 م

وزير الخارجية السعودي: ذرائع الدفاع عن النفس غير مقبولة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن ذرائع الدفاع عن النفس غير مقبولة.

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وطالب بن فرحان في مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.


وقال: نلتقي مجددا في مجلس الأمن الدولي مع استمرار نفس الظروف المؤلمة والعصيبة في قطاع غزة.


وأشار بن فرحان إلى أن الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية لا يزال سائدا، لافتا إلى أن رسالتنا واضحة بعد القمة العربية الإسلامية وهي وقف دائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام.


وتابع أنه لا بد من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف دون تعقيدات وتأخير.


وبيّن الوزير السعودي أن ما يقربنا من الحل هو وقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لجهود السلام.


وأوضح: نحن دعاة سلام، والسلام هو خيارنا الإستراتيجي، ونريد موقفا مماثلا من إسرائيل.

 




 

 


 

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