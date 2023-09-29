الجمعة 29-09-2023
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الجمعة، 29-09-2023 12:10 م

مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال

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الوكيل الاخباري - أصيب شاب فلسطيني برصاصة معدنية في عينه، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت مصادر محلية إصابة شاب إصابة خطيرة في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما أصيب، صباح اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، واعتقل آخر، في مدينة البيرة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، ما أدى لإصابة مواطن، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.

 




 

 


 

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