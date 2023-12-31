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الأحد، 31-12-2023 07:17 ص

نائب فرنسي يطالب حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل

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الوكيل الاخباري - طالب النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورتس -السبت- حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل، منتقدا وجود السفير الإسرائيلي لدى باريس، قائلا إن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية في غزة.اضافة اعلان



وعبر حسابه على منصة إكس شارك النائب خبرا يتضمن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول فيها "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا".


وعلق النائب الفرنسي "هذا المتعصب اليميني المتطرف (نتنياهو) المدمن على كراهية فلسطين يجب أن يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".

 




 

 


 

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