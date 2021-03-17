نابلس.. مستوطنون يسرقون 40 شتلة زيتون

الوكيل الإخباري - اقتلع مستوطنون، اليوم الأربعاء، 40 شتلة زيتون من أراضي جالود جنوب نابلس، وسرقوها.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية" احياة" اقتلعوا 40 شتلة زيتون من أراضي جالود تقع في حوض رقم (6)، موقع الشيخ بشر، وتعود ملكيتها للمواطن راجح سلامة حمود، وسرقوها.



يشار إلى أن المستوطنين اقتلعوا مطلع العام الجاري العشرات من شتلات الزيتون وسرقوها في منطقة شعب الخراب شرق قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام ارتكبت قوات الاحتلال في السادس من شهر كانون الثاني الجاري مجزرة بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف واضح وممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه لأشجار الزيتون في مناطق الضفة الغربية كافة.

المصدر : وفا

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