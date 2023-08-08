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الثلاثاء، 08-08-2023 03:31 م

نادي الأسير: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى ستة

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الوكيل الإخباري- أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقل سلطان خلوف (42 عامًا)، من بلدة برقين/ جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ يوم اعتقاله في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، وذلك رفضًا لاعتقاله التعسفي.

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وبيّن نادي الأسير، أنّ جلسة محكمة عقدت اليوم للمعتقل خلوف في محكمة (سالم) العسكرية، وجرى تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة (لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقّه).


ولفت نادي الأسير إلى أنّ خلوف هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، علمًا أنّه وخلال اعتقاله السابق عام 2019، قد نفّذ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر لمدة 67 يومًا، ضد اعتقاله الإداريّ.

 

يُشار إلى أنّه بإضراب المعتقل خلوف فإن عدد المعتقلين المضربين ارتفع إلى ستة معتقلين، يواصل خمسة آخرون إضرابهم عن الطعام رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ .

 

وفا


 




 

 


 

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