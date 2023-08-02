الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة

الخارجية المولدوفية تبدي أسفها من محاولة اقتحام بوابة السفارة الروسية وتتعهد باجراءات لازمة

الأردن استورد 344.8 ألف برميل نفط من العراق خلال تموز الماضي

وارسو تتحدث عن تعكر العلاقات بين بولندا وأوكرانيا

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

شكاوى من شح وسائل النقل العام المؤدية لمهرجان جرش

اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات

الخدمة المدنية ينشر رابطاً لبيانات المتقدمين على وظائف حكومية

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين في الزراعة - أسماء

النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023

الأربعاء، 02-08-2023 04:52 م

تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الفلسطيني رامي غانم

HY1xL


الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن المعتقل الإداريّ رامي غانم (33 عامًا) من بلدة برقين في جنين، يعاني أوضاعا صحية صعبة، في ظل استمرار إدارة سجون الاحتلال في المماطلة بتقديم العلاج المناسب له.

ويعاني المعتقل غانم من إصابة جرّاء حادثة تعرض لها قبل اعتقاله، وكان من المقرر أن يُجري عملية في البطن، إلا أنّ الاحتلال باعتقاله حرمه من إجرائها، واستكمال علاجه اللازم.

وقال نادي الأسير، إنّ غانم المعتقل منذ السابع من شباط 2023، صدر بحقّه أمرا اعتقال إداريّ مدة كل أمر أربعة شهور، واليوم هو بحاجة إلى إجراء العملية التي كانت مقررة له في البطن، خاصة أن أعراضًا صحية أكثر خطورة بدأت تظهر عليه.

وفي هذا الإطار، أكّد نادي الأسير، أنّ استمرار اعتقال غانم إداريًا بذريعة وجود (ملف سرّي)، جريمة؛ وتتضاعف هذه الجريمة، مع استمرار إهماله طبيا وبشكل متعمد، علمًا أنّ سلطات الاحتلال وبعد أن وسعت من دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ، ازداد أعداد المعتقلين الإداريين المرضى، ومنهم من يعانون أمراضًا مزمنة، ومع ذلك تواصل اعتقالهم التعسفيّ.

وذكر نادي الأسير أنّ المعتقل غانم هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لطفلين.

ومن الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين وصل حتى نهاية حزيران من العام الجاري (1132) معتقلًا إداريًا، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a1dfd22d4401f15f134bffb4d9b55cdd

الاحتلال يعتقل فتى من مخيم الفارعة

الاسرى.jpg-a6660648-5a65-4121-80e6-2c81c0bbc096

الاحتلال يصدر حكما بالسجن الإداري على أسير من طولكرم

image_processing20230128-291924-zwe01e

إصابة فلسطيني بعد ملاحقة الاحتلال لشبان جنوب طوباس

1672575833_7_1672575833_R09Ne8Km75

الاحتلال يعتقل موظفا في هيئة الأسرى عند مدخل البيرة الشمالي

1673076539-1104596094

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق نابلس

ط

الاحتلال يغلق حاجز الحمرا العسكري شمال أريحا

أخبار متعلقة
ظ

تشييع شهداء جنين اليوم بمشاركة جماهيرية

00

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عدوانه على جنين

0

الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل البحث عن مخلفات للاحتلال في جنين

555558888444

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الجمعة بشأن جنين

main_image64a4838d43994

بيان عسكري صادر عن كتائب القسام بشأن جنين

44444444

12 شهيدا في الضفة الغربية 10 منهم في جنين