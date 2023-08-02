إصابات إثر اقتحام الاحتلال بلدات في جنين

الوكيل الاخباري - أصيب شاب بقنبلة غاز وعدد من الفلسطينيين بالاختناق، الليلة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين وقرية نزلة زيد غرب المحافظة.

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وأفادت مصادر لـ "وفا" بأن شابا أصيب بقنبلة غاز سام في الظهر، والعشرات من الفلسطينيين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، ومداهمتها حفلا لأحد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع داخل إحدى المقاهي عند مدخل البلدة.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية نزلة زيد، وداهمت حفل زفاف، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

وفا