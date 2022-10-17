الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

زيادين: الأردن يؤمن بضرورة إعادة ضبط العولمة

فيضانات نيجيريا تودي بحياة 600 شخص

اعلان هام لطلبة مكرمة الجيش في الجامعة الأردنية- وثيقة

إصابة بتدهور صهريج محروقات على طريق المطار

إغلاق مسرب من طريق المطار إثر تدهور مركبة شحن- صور

ما هي الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية؟

ألمانيا: طيارو شركة يورو وينغز يبدأون إضرابا يستمر 3 أيام

توقيف شخصين على خلفية قضايا فساد بملايين الدنانير

نادي الأسير: 5300 حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام

عقل: انخفاض أسعار البنزين عالمياً 2 %

الإثنين، 17-10-2022 12:49 م

نادي الأسير: 5300 حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام

99999


الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير، إن نحو 5300 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مطلع العام الجاري 2022.

وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إداريّة.

وأوضح أنّ أعلى نسبة اعتقالات سُجلت في شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ بنحو 1228 حالة اعتقال. 

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تتعمد إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، مخلفة خسائر مادية كبيرة.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال الإداريّ شكّلت من حيث المعطيات الراهنّة الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيلول إلى نحو 800 معتقل.

اضافة اعلان

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة

ق

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

احتلال8

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

08148203832826037200354203238303

الاحتلال يبعد سيدة عن مخيم شعفاط بعد الافراج عنها

resize

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق رفح

عوريف.jpg-d22d31a8-fefa-49ab-beca-a978bdcb75e5

مستوطنون يعتدون على مدرسة في عوريف ويحرقون غرفة فيها

أخبار متعلقة
مسافر6.jpg-908391f4-5417-4aca-b4a4-4d5844db2d68

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي لمدة أسبوع

03094723344156646081776811331784

الاحتلال يغلق حاجز "سالم" العسكري غرب جنين حتى إشعار آخر

05115303333441710031738837402121

الاحتلال يغلق مدخل قرية رمانة غرب جنين

ec6add27-7118-42a9-9829-ef67a83459f6

الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخرين في القدس

3eqtY

وقفة اسناد ودعم للأسير المريض ناصر أبو حميد في طولكرم

الأسير ناصر أبو حميد.jpg-6e634cad-2d9e-41a6-b215-5ef95b4bdec6

نادي الأسير: تطورات خطيرة على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد