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السبت، 08-04-2023 01:44 ص

نتنياهو يأمر بتعبئة جميع وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته للشرطة بتعبئة جميع وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود.

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يأتي ذلك بعد مقتل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين في عملية دهس وإطلاق نار بطولية بتل أبيب نفذها الشيهد يوسف أبو جابر من سكان كفر قاسم.

 

وباركت الفصائل الفلسطينية العملية ووصفتها بالبطولية وأنها تأتي ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطني والمقدسات.

 

وصباح أمس الجمعة، قتلت مستوطنتان في عملية إطلاق نار بطولية استهدفت سيارة كانت تقلهم قرب مستوطنة “الحمرا” بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة أريحا.

 

كما أصيب في العملية التي وقعت على شارع رقم 57 بالضفة الغربية، مستوطنين آخرين بدرجات متفاوتة الخطورة، وانسحب منفذو العملية البطولية بسلام.

شهاب

 




 

 


 

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