السبت 08-04-2023
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إقبال كبير من المواطنين لحضور فعاليات برنامج رمضانيات في السلط
تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في المدرج الروماني
للأردنيين.. مراكز فحص كورونا مجانا - أسماء
أكثر من 5 آلاف شخص يتابعون فعاليات رمضانيات في إربد
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أخبار الشركات
لا قرار صادر عن المدعي العام بإحالة كابيتال بنك وسوسيته جنرال للمحكمة
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تسهل تفاصيل الحياة وتعزز العلاقات الاجتماعية في رمضان مع عروضها على الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية
البنك العربي يساهم في دعم الاسر العفيفة ضمن حملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تدرس أفضل السبل للاستفادة من ChatGPT في العملية التدريسية والبحثية
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