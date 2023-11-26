الأحد 26-11-2023
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مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

الأحد، 26-11-2023 03:32 م

كأنهم في منزلهم .. عائلات الأسرى المحررين التايلنديين الذين لوحوا لكاميرا المقاومة يعلقون

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الوكيل الإخباري- أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أمس السبت عن إطلاق سراح أربعة تايلنديين، بالإضافة إلى عدد من الأسرى من جنسيات أخرى، في اليوم الثاني للهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.اضافة اعلان


أحد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم الليلة الماضية هو التايلندي ناثفوران أونكاو، البالغ من العمر 26 عامًا، الذي لوح للكاميرا مرارا في لحظة إطلاق سراحه . وقد نال هذا التصرف إعجاب الكثيرين، الذين أشادوا بأسلوب حماس في التعامل مع الرهائن لديها .

وفي أول تعليق لها، قالت والدة ناثفوران لوكالة رويترز إنها تعرفت على ابنها في الفيديو الذي نشرته حماس، والذي شوهد فيه ناتبوران والتايلانديين الآخرين وهم يلوحون ويبتسمون للكاميرا ، وقالت: "اتصلت بي حفيدتي في الخامسة صباحاً وأخبرتني أن ابني أحد المفرج عنهم، ولم أصدق ذلك حقاً".

وأضافت: "أرسلت لي الصورة وقلت لها شيئًا مثل: 'هذا ابني! ابني!' أنا سعيدة للغاية، ولا أستطيع أن أصف مشاعري"."

من جانب اخر اكدت شقيقة اسير تايلندي آخر خلال مقابلة صحفية مع وكالة فرنس برس انه لم يتعرض للتعذيب وانه كان يأكل جيدا قائلة “سألته عن ما إذا كان يتعرض للتعذيب وقال إنه لم يتم تعذيبه ولم يتعرض للأذى الجسدي وكان يأكل بشكل طبيعي”.

وأضافت: “كان في غيبوبة وكانوا يعتنون به جيدا ولم تكن ملابسه قذرة، لقد بدا شخصا عاديا وكأنه مقيم في المنزل”.

وكانت قد اكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها ستستكمل إطلاق سراح محتجزين تايلنديين في قطاع غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان للحركة.

 




 

 


 

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