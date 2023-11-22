حكومة الاحتلال : بدء استعادة المحتجزين يوم غد الخميس ومستعدون لتمديد الهدنة

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن عملية استعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس ستبدأ يوم غد الخميس.

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كما واكد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لإخراج مزيد من مواطنيها.

وافادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بوقت مسبق من اليوم إن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل سيبدأ صباح الخميس ، كما أكدت أنه سيتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين مساء الخميس 23 نوفمبر.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وتبادل للأسرى بين الطرفين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.





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