حماس: الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة

الوكيل الاخباري- قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المرداوي إن الوسطاء لم يقدموا للحركة مقترحات جديدة لكن هم على اتصال مباشر معنا في القاهرة والدوحة.

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وأضاف "إن لم تكن المقترحات الجديدة متضمنة إجابات حقيقية تشكل أساسا لفرصة اتفاق فإنها تبقى مضيعة للوقت".



وبين "الأصل أن يأتي العدو بإجابات فيما يتعلق بملفات عودة النازحين ووقف إطلاق النار والانسحاب والإغاثة وإعادة الإعمار".



وقال إن العدو يراوغ ولا يقدم أي مقترحات بالملفات الأساسية ويريد صفقة أسرى فقط، لكن المقاومة تصر على كل الملفات.



وأشار إلى أن حماس أبلغت الوسطاء أنه في حال قدّم العدو مقترحات تزيل كل العوائق أمام عودة النازحين إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية المناسبة وانسحاب قوات الاحتلال ووقف إطلاق النار فإن هناك متسعًا لعقد صفقة أسرى، وستقدم الحركة مرونة في هذا الملف، وغير ذلك لا يمكن.

لا يوجد ملف من الملفات عليه اتفاق، والعدو يضع عوائق أمامها، لكن في النهاية سيرضخ ويتراجع في ملفات.