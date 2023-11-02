الخميس 02-11-2023
الوكيل الاخباري

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

كتائب القسام: مجاهدونا يستهدفون دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود

"هآرتس" ترجح ثلاثة سيناريوهات لخطاب "نصرالله" المرتقب

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا بغزة

جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة

بايدن يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة لإخراج الرهائن

توقعات الحالة الجوية في المملكة - تفاصيل

روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها في الدفاع عن النفس

"الحوثي" يعلن استهدافه إسرائيل بدفعة من الطائرات المسيّرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية

عاجل

كتائب القسام: مجاهدونا يستهدفون دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود

الخميس، 02-11-2023 08:16 ص

"هآرتس" ترجح ثلاثة سيناريوهات لخطاب "نصرالله" المرتقب

وو


الوكيل الاخباري - رجحت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها أن يتجاوز عدد المشاهدين لخطاب أمين عام حزب الله المرتقب يوم الجمعة عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والكلاسيكو الإنجليزي مجتمعين.

اضافة اعلان


وكتب حاييم ليفنسون في صحيفة هآرتس، أن "إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ولا أبالغ إن قلت العالم على مفترق طرق شائك وبالغ التعقيد والآتي مفتوح على جميع الحسابات. وقد يكون في خطاب نصر الله المفتاح لفك شيفرة خريطة ما هو آت".


ولفت ليفنسون إلى ثلاثة سيناريوهات لما سيقوله الأمين العام لا رابع لها.
الأول أن "يكون خطابه موجها بالعموميات بوصف مجريات الميدان السياسية والعسكرية على الجبهة الجنوبية والشمالية والتأكيد أن النصر سوف يكون لأهل غزة. وهذا السيناريو مستبعد جدا لحجم الدمار وعدد الشهداء في القطاع وسوف يخسر الحزب من مصداقيته".


الثاني أن "يكون الخطاب ذا سقف عال.. ويضع فيه نصر الله خطوطا حمراء إن تجاوزتها إسرائيل سيقوم الحزب بالاشتراك أو توسيع المواجهة في الشمال بشكل كبير. وأعتقد أن هذا التهديد سيكون موجها ليس فقط لإسرائيل لكن لأمريكا أيضا وبشكل واضح. وهذا هو السيناريو هو الأقرب أن يحدث".


السيناريو الثالث هو "سيناريو أرماجيدون". وهو أن يعلن نصر الله في الدقائق الأولى من خطابه أن الصواريخ الآن في طريقها إلى تل أبيب وأن قوات الرضوان قد أصبحت في الجليل. ومع أن هذا السيناريو غير مرجح إلا أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تحسب لهذا السيناريو ألف حساب منذ إعلان توقيت الخطاب".


وتضيف أن "هناك قلقا وتخبطا شديدين لدى نتنياهو الذي وردت له توصيات من قادة الأجهزة الأمنية مفادها "إعلان انتهاء العمليات العسكرية" قبل الخطاب.
ويضيف الكاتب: بين قيادة سياسية منتهية الصلاحية وجيش غير مستعد للقتال وانقسام داخلي عميق تواجه دولة إسرائيل اليوم أسوأ كابوس لها منذ تاريخ تأسيسها، وشئنا أم أبينا نحن بانتظار ما سيقوله رجل واحد يوم الجمعة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ة

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

وو

كتائب القسام: مجاهدونا يستهدفون دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود

تفجير

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا بغزة

القسام 2

جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة

ك

بايدن يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة لإخراج الرهائن

د

روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها في الدفاع عن النفس

أخبار متعلقة
ك

خطاب نصر الله المرتقب هل يغير من معادلة الاحتواء في جنوب لبنان؟

9594495-0-136-1300-732-0-x-large-1697190197

اعلام عبري: الاحتلال يحارب على 3 جبهات والمناورة البرية ستكون مؤلمة

653144134c59b754970c0f11

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويوقع خسائر

6530b53f4c59b77fae74ea33

غانتس: سنحتاج لأشهر لهزيمة حماس

20231018135014reup-2023-10-18t134825z-208414519-rc21v3at5qig-rtrmadp-3-israel-palestinians-h-730x438-1697641512

طيران الاحتلال الحربي يقصف منزلا في جباليا وبنايات سكنية في غزة

مم

حركة حماس: الاحتلال فشل في شيطنة المقاومة