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الإثنين، 25-03-2024 12:43 م

هزة بقوة 2.3 درجة تضرب شمال الأراضي الفلسطينية

زلزال 1


الوكيل الاخباري - تعرضت الأراضي الفلسطينية إلى هزة خفيفة، اليوم الإثنين، في حدود الساعة 8:16 حسب توقيت القدس.  

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وقال مدير مركز الزلازل الفلسطيني، في جامعة النجاح الوطنية، بروفيسور رضوان الكيلاني، إن الهزة كانت بقوة 2.3، وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض تقريبا، غرب مدينة جنين، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية، كما شعروا بهزتين مساء يوم السبت الماضي، وخصوصا التجمعات السكنية، وفي محافظة جنين، وما حولها.


وأضاف أن الهزة وقعت على صدع الكرمل، علماً أنّ المنطقة تعرضت في منطقة طبريا لهزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر بتاريخ 13/3/2024، وشعر بها أيضا سكان منطقة طبريا.


 




 

 


 

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