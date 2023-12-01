هل سيتم تجديد الهدنة الانسانية في غزة ؟

الوكيل الإخباري - اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.خليل حية ان حماس منفتحة على اية مفاوضات بغرض وقف اطلاق النار وتمديد الهدنة في غزة

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وقال حية في تصريحات صحفية :" كنا على تواصل مع الوسطاء حتى صباح اليوم لكن الحديث عن هدن انتهى عندما بدأ القصف وما زالنا منفتحون على اية مفاوضات بغرض وقف اطلاق النار "

واشار حية ان حماس قدمت ثلاثة عروض للاحتلال الاسرائيلي منذ امس لتمديد الهدنة الا ان الاحتلال رفض ذلك لانه كان قد اتخذ قرارا باستئناف حربه على قطاع غزة

واضاف :" هدف الاحتلال الأول في غزة هو القتل والدمار وتهجير الشعب الفلسطيني و هدف المرحلة المقبلة للاحتلال هو الدفع بجزء من الشعب الفلسطيني نحو مصر"

فيما اكد مسؤول اسرائيلي ان ليس هناك اية مفاوضات لتبادل الاسرى ووقف اطلاق النار

بدورها اكدت الخارجية القطرية ان المفاوضات لا زالت مستمرة لتمديد الهدنة الانسانية ووقف اطلاق النار بغزة

وقال مسؤول اسرائيلي إن بلاده ستدرس الموافقة على يوم هدنة إذا أبدت حركة حماس استعدادا للإفراج عن 10 محتجزين.