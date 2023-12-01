الجمعة 01-12-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند وثلاثة مواقع صهيونية

توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي

مسؤول إسرائيلي: المفاوضات لإعادة المحتجزين ستكون تحت إطلاق النار

هل سيتم تجديد الهدنة الانسانية في غزة ؟

وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى

وفيات الجمعة 1-12-2023

65 شهيدا وعشرات المصابين منذ انتهاء الهدنة

كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ

الخارجية تدين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة

مفوض أممي: استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي

عاجل

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند وثلاثة مواقع صهيونية

الجمعة، 01-12-2023 03:15 م

هل سيتم تجديد الهدنة الانسانية في غزة ؟

000_343B4LB


الوكيل الإخباري - اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.خليل حية ان حماس منفتحة على اية مفاوضات بغرض وقف اطلاق النار وتمديد الهدنة في غزة 

اضافة اعلان

 

وقال حية في تصريحات صحفية :" كنا على تواصل مع الوسطاء حتى صباح اليوم لكن الحديث عن هدن انتهى عندما بدأ القصف  وما زالنا منفتحون على اية مفاوضات بغرض وقف اطلاق النار " 

 

واشار حية ان حماس قدمت ثلاثة عروض للاحتلال الاسرائيلي منذ امس لتمديد الهدنة الا ان الاحتلال رفض ذلك لانه كان قد اتخذ قرارا باستئناف حربه على قطاع غزة 

 

واضاف :" هدف الاحتلال الأول في غزة هو القتل والدمار وتهجير الشعب الفلسطيني و هدف المرحلة المقبلة للاحتلال هو الدفع بجزء من الشعب الفلسطيني نحو مصر"

 

فيما اكد مسؤول اسرائيلي ان ليس هناك اية مفاوضات لتبادل الاسرى ووقف اطلاق النار 

 

بدورها اكدت الخارجية القطرية ان المفاوضات لا زالت مستمرة لتمديد الهدنة الانسانية ووقف اطلاق النار بغزة 

 

وقال مسؤول اسرائيلي  إن بلاده ستدرس الموافقة على يوم هدنة إذا أبدت حركة حماس استعدادا للإفراج عن 10 محتجزين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
DSC09913-1024x683

توقف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي

2023-11-27T120849Z_553026497_RC2KL4AVYVFH_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

مسؤول إسرائيلي: المفاوضات لإعادة المحتجزين ستكون تحت إطلاق النار

520664 (1)

وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى

33XN2W9-highres.jpg-29576478-70e3-41d7-afd6-03a561e98ae2

65 شهيدا وعشرات المصابين منذ انتهاء الهدنة

386836921_667450348858406_7207742402011357108_n

مفوض أممي: استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي

IMG_3257-1

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة شواظ شمال مدينة غزة

أخبار متعلقة
resize

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

2023-11-29T194530Z_1471557211_RC27N4AMHQUL_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES

الإذاعة العبرية: لا قرار بتمديد الهدنة

1-2-2

حماس: الاحتلال رفض تسلّم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة

ع

حماس: جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى

75458e4e-e19d-401c-9891-cc198a7bbc0c

حماس: واشنطن تتحمل مسؤولية مجازر الاحتلال بمستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي

وو

كتائب القسام: مجاهدونا يستهدفون دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود