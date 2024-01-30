الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

سماع أصوات اشتباكات بالمناطق المتاخمة لمستشفى الشفاء

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

تسجيل صوتي - الهلال الأحمر يوثق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلة

وفاة شاب بتدهور مركبة في الشونة الجنوبية

الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني آلية إيصال مساعدات فورية إلى غزة

اضطرابات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن الجوي عالمياً

صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26751

القدرة: نفاذ الطعام في مجمع ناصر الطبي ومولدات الكهرباء ستتوقف بعد يومين

حماس: تلقينا مقترح باريس لوقف إطلاق النار وندرسه

الثلاثاء، 30-01-2024 12:50 م

حماس: تلقينا مقترح باريس لوقف إطلاق النار وندرسه

عععع


الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، قوله إن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار، وستدرسه للرد عليه.

اضافة اعلان

 

وأضاف أن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، وأفاد بأن حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة، وتأمين إيواء النازحين.


كما أوضح أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة تقضي بإعادة الإعمار، وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين.


وأفاد أنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.


وثمّن هنية دور قطر ومصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان.


وأكد أن على العالم الضغط على الاحتلال لوقف المجازر وجرائم الحرب بما في ذلك سياسة التنكيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
416593

سماع أصوات اشتباكات بالمناطق المتاخمة لمستشفى الشفاء

YemenShabab2023-12-14-09-37-07-928874

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

11

تسجيل صوتي - الهلال الأحمر يوثق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلة

هدمم-1635663946

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بلدة سلوان

شهداء

صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26751

0

سرايا القدس بطولكرم تنعى شهداء جنين

أخبار متعلقة
477604

تقديرات إسرائيلية بشأن رد حماس على اغتيال العاروري

ص

بعد اغتياله .. هذا ما قالته والدة الشهيد العاروري

ص

الفصائل الفلسطينية تعلن الحداد والإضراب الشامل

skynews-israel-golan-heights-430-1647277213

الاحتلال يرفع حالة التاهب القصوى ويتوقع رداً قاسياً على اغتيال العاروري

Q3NFs26YFYLjVVMRHoayPaA4QISaKDwIa9EUK8u9

تفاصيل عملية اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري بلبنان

main_image6594685e65183

مجلس حرب الاحتلال يبحث اغتيال العاروري