الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

خان يونس تتعرض لقصف مدفعي متواصل

5 إصابات بحادثين منفصلين فجر اليوم على طرق خارجية

الاحتلال يقتحم مخيم العين في نابلس ويحاصر منزلا

السير تكشف أسباب الازدحامات على شوارع بعمان صباح اليوم

جنرال أميركي سابق: نجاح إسرائيل في غزة محدود للغاية

4000 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الاحد

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من طولكرم

مباحثات أميركية بريطانية بشأن جهود تحقيق هدنة بغزة

مدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

الصحة العالمية: اجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر رفح

الإثنين، 05-02-2024 07:40 ص

جنرال أميركي سابق: نجاح إسرائيل في غزة محدود للغاية

جيش اس


الوكيل الاخباري - وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة حتى الآن بأنه "محدود للغاية".

اضافة اعلان


وحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد قال ماكنزي لشبكة "سي بي إس" الأميركية "لقد وضعوا لأنفسهم هدفا يتمثل في إزالة المستوى السياسي ومستوى القيادة العسكرية لحماس عندما دخلوا، ولم ينجحوا حتى الآن في القيام بأي منهما".


وأشار ماكنزي أيضا إلى أن القضية الكبرى في رأيه هي أنه "يجب أن تكون لديك نظرية لما ستبدو عليه عندما تنتهي"، مشددا على "أنك بحاجة إلى رؤية للوضع النهائي عندما تبدأ حملة عسكرية لأن كل شيء يتم بعد ذلك بالخصم أو الإضافة إلى قدرتك على الوصول إلى تلك النقطة".


كما اعتبر الجنرال الأميركي أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخيار الأقل تفضيلا بين جميع النتائج"، قائلا إن الدول العربية ستحتاج إلى دعم الجهود في غزة ما بعد الحرب.
يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم تجاوز 560 منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


كما ذكر جيش الاحتلال أن وحدة النقل العملياتي التابعة له نفذت أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى في معارك القطاع، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي يتعامل منذ بداية الحرب مع آلاف الطلبات من الجنود الذين يطلبون المساعدة النفسية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تفجير

خان يونس تتعرض لقصف مدفعي متواصل

احتلال 9

الاحتلال يقتحم مخيم العين في نابلس ويحاصر منزلا

احتلال 999

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من طولكرم

ح

مباحثات أميركية بريطانية بشأن جهود تحقيق هدنة بغزة

2023-11-25T182513Z_1494539871_RC2DK4A0WXW3_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

الصحة العالمية: اجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر رفح

ط

مشروع قانون أميركي يتضمن مساعدة لإسرائيل لتجديد دفاعاتها الجوية

أخبار متعلقة
٨

نيويورك تايمز: أميركا تجمع معلومات استخباراتية عن حماس لإسرائيل

١

نيويورك تايمز: "سي آي إيه" تجمع معلومات عن قادة المقاومة وتقدمها لإسرائيل

WhatsApp Image 2024-01-12 at 10.48.04 PM

إيران: عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أميركيا لا يدعم الحرب على غزة

11

نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم

11

إسرائيل تختار قاضيا متقاعدا لجلسة محكمة العدل الدولية بشأن غزة

WhatsApp Image 2024-01-07 at 8.41.36 PM

أسامة حمدان: العدو لم يحقق أي إنجاز والمقاومة تتحكم في مسار المعركة