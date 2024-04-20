هنية في اسطنبول للقاء أردوغان

الوكيل الاخباري - يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الموجود في اسطنبول، في وقت لاحق السبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد كبار مؤيدي الحركة الفلسطينية.





وصرح مصدر رسمي لوكالة فرانس برس أنه من المقرر أن يلتقي الرجلان في قصر دولمة بهجة على ضفاف البوسفور عند الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ).





أكد إردوغان الجمعة هذه الزيارة وهي الأولى التي يلتقيان خلالها وجهًا لوجه منذ تموز/يوليو 2023، من دون أن يكشف عن الهدف منها. وقال للصحافيين “دعونا نحتفظ بجدول الأعمال لنا وللسيد هنية”.





وقالت حماس في بيان إن الحرب في قطاع غزة ستكون على جدول أعمال المحادثات.

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وصل هنية مساء الجمعة على رأس وفد من حماس إلى اسطنبول وهي من بين أماكن إقامته منذ عام 2011، والتي لم يزرها رسميًا سوى في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، منذ بدء الحرب في غزة.

