هنية : نحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه

الوكيل الاخباري - حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حكومة الاحتلال من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى، معتبرا بأنها تشكل خطرا ليس على فلسطين وحدها بل على الدول العربية والإسلامية جمعاء.



جاء ذلك عقب الانتهاء من لقائه ‏التقى بالأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية، الخميس، في بيروت، وبحث معهم تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وخصوصًا ما يجري من عدوان متواصل على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.



وأدان هنية العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، معتبرا إياه بالجريمة غير المسبوقة والعدوان على الأمة الإسلامية ومقدساتها.

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