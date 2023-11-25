هنية: نهدف لصفقة تبادل شاملة

الوكيل الاخباري - بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة تهدف للوصول إلى "صفقة تبادل شاملة" ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.



وقال هنية، في مقابلة تلفزيونية، إن حماس "ستكون بالمرصاد" إذا قررت إسرائيل استئناف القصف.



كما أضاف أن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب "قرار فلسطيني مستقل". وأوضح: "لا توجد قوة في الأرض تحدد للشعب الفلسطيني مستقبله وإدارته وقيادته، وإدارة الشأن الفلسطيني هو قرار فلسطيني مستقل".

اضافة اعلان