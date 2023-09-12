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الثلاثاء، 12-09-2023 04:43 م

"هيئة الأسرى": تدهور يطرأ على الوضع الصحي للأسيرين مهرة وعليان

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تدهوراً طرأ على الحالة الصحية للأسيرين محمد العبد مهرة، وأحمد هاشم عليان، القابعين في سجن "ريمون".

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وذكرت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن المحامي يوسف ميتيا، أن الأسير مهرة (39 عاماً) المحكوم بالسجن 26 عاماً يعاني من وجود حصى في الكلى، كما أنه فقد النظر في عينه اليسرى، فيما يرى بعينه اليمنى بـ60% فقط، نتيجة تعرضه لجلطة دماغية قبل أشهر، إضافة إلى أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في عرضه على طبيب أعصاب من أجل معالجة آثار الجلطة التي تعرض لها.


وأشارت، إلى أن عليان (19 عاماً) يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية بوجود نشاط زائد فيها، وبعد أن احتُجز لمدة 14 يوماً داخل الزنازين، دون تقديم العلاج إليه، نُقل إلى المستشفى إثر تهديد الأسرى بإغلاق أقسام بالسجن في حال لم يتم نقله، فيما لا تزال إدارة السجن ترفض تقديم الدواء إليه، الأمر الذي يفاقم من وضعه الصحي.


وفي سياق آخر، ذكرت الهيئة، أن الأسير الطفل محمد سلايمة (16 عاماً) من بلدة سلوان في القدس، تعرض للضرب المبرح والخنق أثناء اعتقاله قبل أشهر.

 

وفا


 




 

 


 

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