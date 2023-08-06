من هو منفذ عملية تل أبيب "أبو بكر" وما هي وصيته ؟

الوكيل الاخباري - قالت مصادر إن منفذ عملية "تل أبيب" هو الشهيد كامل محمود أبو بكر من بلدة رمانة غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مشيرةً ألى أنه يبلغ 27 عامًا من عمره.

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ونُقل عن مصادر إعلامٍ عبرية أن منفذ العملية أبو بكر كان يحمل وصيةً في جيبه مكتوب فيها بأنه أراد الثأر لهجوم المستوطنين على قرية برقة شرق رام الله الليلة الماضية، واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص مستوطن.

وقالت تلك الوسائل إن أبو بكر استخدم مسدسًا في تنفيذ عمليته، علمًا أنه أحد المقاومين المطاردين لجيش الاحتلال.



وفي السياق، أكدت المصادر أن منفذ العملية مطارد للاحتلال منذ عام ونصف، وترك وصية مع رفاقه في المخيم وكانت وصيته دينية.



وقالت مصادر عبرية إنه تم العثور مع الشهيد على وصية في جيبه تؤكد أن نفذ عمليته رداً على جريمة المستوطنين يوم أمس الجمعة بقتل الشاب قصي معطان في بلدة برقة شرق رام الله.



وعقب العملية خرج مئات الشبان في مخيم جنين بمسيرة تحتفي بالعملية وببطولة المقاوم أبو بكر، والتي هتفت بحياته وأكدت على السير على خطى الشهيد ومواصلة طريق المقاومة.



ونفذ الشهيد أبو بكر عمليته في تل أبيب بمسدس، وأصاب 3 إسرائيليين على الأقل.

صفا